В Бурятии за сутки прибавилось 251 новых пациентов с COVID-19

Второй день подряд от последствий коронавируса в республике умирает 12 человек в сутки



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 18.07.2021 зарегистрировано 49 685 (+251 за последние сутки) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (24 465) приходится на жителей г. Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 179 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 193 га. По состоянию на 18.07.2021 число контактных лиц – 16 508 человек.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 45150 (+185) человек, дополнительно сняты с наблюдения 1095 человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 2082 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1880. В отделениях реанимации находится 175 пациентов (из них старше 65 лет – 74), на ИВЛ – 126 пациентов (из них старше 65 – 55), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 91.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2639 коек: занято – 2082, свободно – 557 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 8472 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1537 (+12 за прошедшие сутки) человек (в возрасте до 65 лет – 1 человек, в возрасте 65 лет и старше - 11 человек).



В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 5079 человек, с нарастающим итогом – 1 229 126 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



Всего в республику поступило 258130 доз вакцины от ковид. Первым компонентом привито 235607 чел. Остаток - 22523. Завершили вакцинацию 163935 чел. Остаток второго компонента 94195.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 756 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 189 576 обращения). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.





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