Улан-удэнцы жалуются на опасные дефекты дороги в самом центре города

Водители призывают обратить внимание ответственных лиц



Опасный участок дороги находится возле выезда с торгового центра «Пионер» на улицу Смолина.



«Кто додумался сделать такой сток? Выезд с Пионера на Смолина. Из-за горки не видно. В результате два прокола и два мятых диска. Страшно подумать, что могло быть ещё хуже. Надеюсь что тот, кто отвечает за дороги, увидит этот пост и примет меры», - пишет подписчик в паблике «Аноним03».



В комментариях к посту горожане советуют пострадавшему обратиться с иском в суд.



- Можно позвать ГАИ, запротоколировать повреждения и подать в суд на возмещение ущерба. Если состояние дороги не отвечает ГОСТам, то вроде можно вернуть ваши затраты с ответственных лиц, - комментируют пользователи ВКонтакте.



Фото: Аноним03





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