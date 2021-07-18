МВД планирует ввести экспресс-тесты на алкоголь для водителей

С их помощью можно будет моментально определять алкоголь или наркотики



МВД по РФ подтвердило планы ввести экспресс-тесты на алкоголь для водителей. Использование таких тестов позволит сократить время общения водителей с полицейскими и предотвратить конфликты, об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства



Как отметило ведомство, их использование позволит сократить время общения водителей с сотрудниками полиции и предотвратить конфликтные ситуации. Если водитель откажется пройти тест или не согласится с его результатами, его направят на медицинское освидетельствование в соответствии с требованиями ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП 27.12.1. (медицинское освидетельствование на состояние опьянения).



О разработке соответствующего законопроекта МВД сообщило в июне 2019 года. На данный момент согласно базе нормативно-правовых актов проект постановления находится на стадии обсуждения и экспертизы.



В феврале 2020 года аппарат правительства поручил МВД провести дополнительную экспертизу инициативы, после чего министерство обратилось к Общественной палате с просьбой максимально быстро провести повторную проверку. На тот момент ведомство уже согласовало закупку экспресс-тестов, которые должны безошибочно определять алкоголь или наркотики при температурах от минус 5 градусов до плюс 45 градусов. Однако из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений обсуждение пришлось отложить на неопределенный срок.



В июле глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что в следующем году у сотрудников ведомства появится оборудование, с помощью которого они смогут моментально выявлять признаки опьянения у водителей. Если прибор подтвердит, что водитель трезв, то ему не придется проходить еще одно медицинское освидетельствование.



По словам Черникова, за первую половину 2021 года за управление транспортом в состоянии опьянения были привлечены к ответственности более 220 тыс. водителей, из них повторно около 27 тыс.







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