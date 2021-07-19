В Бурятии число ежедневного прироста COVID-19 упало до 244 случаев

Однако говорить о кардинальном отступлении коронавируса не приходится



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 49 929. Это на 244 случая больше, чем было в воскресенье. Из новых случаев 49% (24 532) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1552 человека, 15 - за минувшие сутки ,сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 176 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 903 человека.



В стационарах получают лечение 2 105 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 874. В отделениях реанимации находится 168 пациентов (из них старше 65 лет – 69), на ИВЛ – 117 пациентов (из них старше 65 – 53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 89.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 8 311 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 45 300 (+150) человек, дополнительно сняты с наблюдения 362 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2 639 коек: занято – 2105, свободно – 534 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 531 человека, с нарастающим итогом – 1 231 657 человек.



Всего в республику поступило 258 130 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 235 816 человек, остаток первого компонента – 22 314 единиц. Завершили вакцинацию 164 254 человека, остаток второго компонента вакцины – 93 876. Напомним, план вакцинации - 431 580 человек.



Фото: pixabay.com





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