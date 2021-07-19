В реках и озерах Бурятии нет возбудителя COVID-19

Однако сильные дожди повысили уровень железа и аммиака в водоемах



В Бурятии с начала мая обследовано 43 водных объекта в 101 контрольной точке в местах купания населения. Возбудитель COVID-19 в водных объектах не обнаружен, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.



Исследовано 216 проб воды на санитарно-химические показатели, на микробиологические – 306 проб, паразитологические – 226 проб, вирусологические – 64 пробы, в т.ч. 49 проб на наличие возбудителя COVID-19. Из них не соответствовали 41,3 % проб воды по санитарно-химическим показателям, 12 % - по микробиологическим показателям.



По паразитологическим и вирусологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.



По результатам лабораторных исследований установлены превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям: озеро Котокель в селах Черемушки и Ярцы по уровню аммиака; река Модонкуль (Закаменск), река Цакирка (село Утата) по уровню железа и аммиака; река Киран на границе с Монголией, река Селенга (поселок Наушки) по уровню железа, марганца, перманганатной окисляемости; река Кяхтинка (г. Кяхта) по уровню аммиака, жесткости, перманганатной окисляемости, запаха, железа; река. Чикой (село Большая Кудара) по уровню железа, марганца, перманганатной окисляемости.



Превышение гигиеническим нормативов по органолептическим показателям, уровню железа и аммиака связано с прошедшими обильными осадками.



Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зарегистрировано в воде реке Кяхтинка и Селенга в (поселок) Заречный. В. Селенге в месте выпуска сточных вод правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ обнаружены патогенные микроорганизмы рода Salmonella.



Исследовано 108 проб почвы в местах купания на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Превышения гигиенических нормативов не обнаружены.



Превышение гигиенических нормативов в воде водных объектов в местах купания обусловлено антропогенным воздействием, прошедшими обильными осадками. Купание в вышеуказанных водоемах может являться фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний.



Фото: «Номер один»



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