В Бурятии прокурор заставил чиновников дать жилье сиротам

Не получив положенных квартир, девушки вынуждены были снимать жилье



В прокуратуру Заиграевского района обратились две местные жительницы с заявлением о нарушении их жилищных прав.

«Заявительницы относятся к категории лиц из числа детей-сирот, включены в список имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений. Девушки остро нуждаются в обеспечении жильем, вынуждены проживать в съемных квартирах. В нарушение закона жилье им не выделено», - констатировали после проверки в прокуратуре.



Прокурор района обратился в суд с иском к Минсоцзащиты Бурятии, чтобы заставить чиновников обеспечить девушек жильем. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Верховный суд Бурятии оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы ответчика – без удовлетворения.



Фото: «Номер один» «Заявительницы относятся к категории лиц из числа детей-сирот, включены в список имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений. Девушки остро нуждаются в обеспечении жильем, вынуждены проживать в съемных квартирах. В нарушение закона жилье им не выделено», - констатировали после проверки в прокуратуре.Прокурор района обратился в суд с иском к Минсоцзащиты Бурятии, чтобы заставить чиновников обеспечить девушек жильем. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Верховный суд Бурятии оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы ответчика – без удовлетворения.Фото: «Номер один»

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