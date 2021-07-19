В Бурятии почтили память погибшего при задержании преступников милиционера

Владимиру Гомбоеву было всего 22 года





В батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ Росгвардии Бурятии почтили минутой молчания память погибшего при исполнении служебного долга милиционера Владимира Гомбоева.

При попытке задержания Владимир Гомбоев получил множественные колото-резаные ранения и скончался по пути в больницу. На момент смерти милиционеру было всего 22 года. Указом президента России Владимир Гомбоев был посмертно награжден орденом «Мужества».





Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, ночью 18 июля 2004 года после окончания дежурства младший сержант милиции Владимир Гомбоев и старший сержант милиции Сергей Монтоев возвращались домой. По пути сотрудники заметили группу молодых людей, которые несли вещи телевизор, компьютер и ковры. Понимая, что совершена кража, милиционеры решали задержать злоумышленников. Нсмотря на неравное соотношение сил, Сергей Монтоев и Владимир Гомбоев вступили в противоборство с вооруженными ножами преступниками.Фото: Росгвардия Бурятии