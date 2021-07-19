ВСЖД открыла более 1500 вакансий в Бурятии и Иркутской области

Магистрали требуются квалифицированные строители более 50 специальностей



В связи с реализацией масштабного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на Восточно-Сибирской железной дороге открыты вакансии квалифицированных строителей более 50 специальностей, сообщила пресс-служба ВСЖД.



В границах магистрали ведется набор специалистов для работы в Иркутске, Новой Чаре, Кунерме, Тайшете, Алзамае, Нижнеудинске, Тулуне, Зиме, Черемхово, Усолье-Сибирском, Ангарске, Слюдянке, Улан-Удэ и др.



Вакансии открыты для 1500 работников по специальностям: бетонщики, водители, машинисты спецтехники, электростанций, различных установок, электрогазосварщики, монтажники, монтеры пути, сигналисты, слесари, штукатуры, электромонтеры и подсобные рабочие.



По вопросам трудоустройства просим обращаться к специалистам колл-центра по телефонам 8-800-500-12-07 (звонок бесплатный).



Фото: company.rzd.ru



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