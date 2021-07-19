В Бурятии на Гусином озере утонул молодой человек

Его девушка, выехавшая с ним купаться на резиновой лодке, спасена очевидцами







В Бурятии накануне утром отдыхающие на озере Гусиное Артем Шишмарев и Александр Кириллов увидели, как двое молодых людей без спасательных жилетов отплыли от берега на резиновой лодке, а затем спрыгнули с нее. Накатившая волна скрыла парня и девушку под водой.



Поняв, что случилась беда Артем и Александр сели в моторную лодку и отправились на помощь. Артем успел схватить девушку, когда над водой была только ее рука. Молодые люди безрезультатно искали парня. Прибывшие сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы до темноты обследовали акваторию с применением погружной видеокамеры, но утонувшего не обнаружили.



Выброшенное на берег тело нашли сегодня местные жители, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Агентство выражает Артему Шишмареву и Александру Кириллову благодарность за спасение человека!



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС





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