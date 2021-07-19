В Бурятии вновь прогнозируют сильные дожди

Сегодня ливни и грозы ожидаются на большей части территории республики



По данным синоптиков, сегодня днем и завтра ночью в Бурятии ожидаются сильные дожди.

19 июля дожди, местами ливни и грозы ожидаются на большей части территории республики. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с.



Ночью 20 июля по северной половине республики местам пройдут очень сильные дожди и ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +12,+17, местами по юго-западу до +7, днем +17,+22, местами по северу и юго-западу +24,+29.



Фото: pixabay.com 19 июля дожди, местами ливни и грозы ожидаются на большей части территории республики. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с.Ночью 20 июля по северной половине республики местам пройдут очень сильные дожди и ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +12,+17, местами по юго-западу до +7, днем +17,+22, местами по северу и юго-западу +24,+29.Фото: pixabay.com

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