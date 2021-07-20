В Забайкалье выявлена вспышка COVID-19 в одном из детских лагерей Агинского района

Следственный комитет начал доследственную проверку условий пребывания детей в лагере



В Забайкалье в ряде СМИ появились данные о том, что в одном из детских лагерей, расположенных в Агинском районе, выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. По этому факту начата доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По сообщениям СМИ, детский лагерь «Нарасун» был закрыт из-за выявленных случаев заболевания среди воспитанников.



Проведение проверки поручено следователям Агинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Забайкальскому краю.Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов поручил следователям проверить степень соответствия условий пребывания детей в оздоровительном лагере противоэпидемиологическим требованиям, а также действия должностных лиц по обеспечению правил санитарной безопасности.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



Фото: pixabay.com





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