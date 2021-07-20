Владимир Путин напомнил о финансировании очистных на Байкале

Президент РФ на заседании Совета по стратегическому развитию попросил доложить об этом членов правительства



Президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил доложить членов правительства о ситуации со строительством очистных на Байкале.



Курирующий экологию вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что по строительству очистных сооружений по республике Бурятия программа идет хорошо. «Что касается строительства очистных в Улан-Удэ, произошло удорожание. Мы сейчас с минстроем вместе ищем дополнительные средства. Мы вышли из проектирования и экспертизы», - отметила она.



Президент обратил внимание, что на строительство очистных должны были быть выделены средства напрямую из резервного фонда правительства. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о том, что минстрой подготовил предложение на выделение 92 миллионов рублей на решение этой задачи, и пообещал принять решение в ближайшее время. Глава минстроя Ирек Файзуллин доложил президенту, что материал готов, министерства находятся в процессе переговоров, понадобятся еще две недели.



«Антон Германович, за две недели решите эту задачу?», - спросил президент. «Мы решим раньше, Владимир Владимирович», - ответил Силуанов.



Алексей Цыденов отметил, что финансируемые из резервного фонда очистные в Выдрино будут построены до конца года, в обозначенный президентом срок. Общая стоимость строительства и реконструкции всех 21 очистных до 2024 года составляет около 14 млрд рублей. В рамках исполнения президентского поручения об их строительстве Бурятию посещали замминистра природных ресурсов Сергей Ястребов и замминистра строительства Юрий Гордеев, идет вся необходима работа.



«Строительство современных очистных - крайне актуальная задача. Замминистра природных ресурсов Сергей Ястребов и замминистра строительства Юрий Гордеев в рамках исполнения поручения президента лично посещали Бурятию и были на указанных очистных сооружениях. Хочу отметить конструктивное взаимодействие с правительством. И отдельно еще раз поблагодарить Владимира Владимировича Путина за постоянное внимание к вопросам защиты Байкала!», - цитирует главу Бурятии Алексея Цыденова его пресс-служба.



Фото: kremlin.ru



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