Жителям Бурятии напомнили об обязанности сдавать тест на ковид после поездок за рубеж

Сделать это надо в течение трех дней после возвращения
Глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев выступил с обращением к жителям республики, в котором напомнил об обязанности прохождения обследования на COVID-19 после своего возвращения из-за границы.
«К сожалению, у нас в республике эпидемиологическая ситуация остаётся непростой. Хоть и есть положительная динамика, расслабляться еще очень и очень рано. Тем более, сейчас лето, сезон отпусков, каникул, многие едут отдыхать. В связи с этим риски инфицирования значительно возрастают», - отметил Сергей Ханхареев.
По его словам, граждане, прибывшие из-за рубежа любым видом транспорта, обязаны в течение 3-х календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Для тех, кто уже прошел вакцинацию в течение последних 12 месяцев или переболел коронавирусом в последние 6 месяцев, ПЦР-тестирование не требуется.
«Убедительно прошу наших граждан со всей серьёзностью отнестись к данной процедуре!», - обратился к жителям республики Главный санитарный врач.
Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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