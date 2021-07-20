В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

Суточный прирост коронавируса и смертности от него начали заметно снижаться



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 50 166. Это на 237 случаев больше, чем было в понедельник. Из новых случаев 49% (24 645) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 564 человек, 12 - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – два человека, в возрасте 65 лет и старше - 10 человек),сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 170 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 16 304 человека.



В стационарах получает лечение 1 901 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 710. В отделениях реанимации находится 162 пациентов (из них старше 65 лет – 73), на ИВЛ – 108 пациентов (из них старше 65 – 50), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 75.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 7 857 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 45 563 (+263) человека, дополнительно сняты с наблюдения 773 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2 523 койки: занято – 1 901, свободно – 622 койкм. Занятость коечного фонда составляет 75,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 295 человек, с нарастающим итогом – 1 233 952 человек.



Всего в республику поступило 260 530 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 239 428 человек (остаток первого компонента вакцины – 21 102 единиц). Завершили вакцинацию 167 758 человек. Остаток второго компонента – 92 772 единиц. План вакцинации – 431 580 человек.





Фото: pixabay.com





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