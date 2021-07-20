В Улан-Удэ появится новый фонтан

Его планируют установить в сквере «Зодчий»





В Улан-Удэ в 2022 году запланировано благоустроить сквер «Зодчий» на проспекте Строителей. Как стало известно в ходе общественного обсуждения дизайн-проекта сквера, одной из его достопримечательностей станет новый современный фонтан. Также там появится новая пешеходная дорожка из противоскользящей плитки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в сквере также проведут посадку деревьев кустарников и разбивку газонов. Скамейки, урны и прочее парковое оборудование будут выполнены по индивидуальному проекту. Запланировано устройство торшерного освещения, велодорожки и системы видеонаблюдения. Кроме того, горожане пожелали, чтобы в сквере обязательно оборудовали зону для тихого, семейного отдыха.





Как заверили в Комитете по архитектуре и градостроительству, все пожелания будут внимательно рассмотрены и после обсуждения со специалистами приняты в работу.





– Предлагаем рассмотреть вариант установки удобных скамеек с навесом, чтобы можно было скрыться от непогоды, - предложил в ходе обсуждения управляющий организацией «Импост» Алексей Иванов.Напомним, по итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий в 2022 году в Улан-Удэ победил сквер «Зодчий». Также благоустроят и территорию, прилегающую к Гостиным рядам и площади Революции.Фото: мэрия Улан-Удэ