Иркутяне пошли на медведей с… клетками

В Усть-Илимском районе на волю выпущен косолапый, пойманный в незаконную ловушку

В Усть-Илимскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступила информация об обнаружении металлической клетки с живым медведем в лесном массиве на территории Усть-Илимского района, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре







Прокуроры выехали в тайгу. Установлено, что медведь на протяжении длительного времени находится в клетке, не имеет доступа к еде и воде, поэтому сильно изможден. Самодельная металлическая клетка имела самозапирающееся устройство, она специально изготовлена для добычи крупного хищника. Использование такого оборудования законом запрещено, является видом браконьерства и не отвечает принципам гуманности.





В результате совместных действий сотрудников прокуратуры, работников охотничьего хозяйства и волонтера клетка демонтирована, медведь освобожден и выпущен в естественную среду обитания.Материалы направлены в органы полиции для установления виновных лиц и решения вопроса об их уголовном преследовании.Фото и видео: epp.genproc.gov.ru