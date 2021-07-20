Дмитрий Чернышенко: «В Бурятии турпоток вырастет до 3 млн человек в год»

В республике может появиться минимум 1,5 тысячи дополнительных гостиничных номеров



Соглашение о сотрудничестве между Бурятией и корпорацией «Туризм.РФ» позволит начать совместную работу региона и корпорации по федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры» нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Документ в пресс-центре правительства РФ подписали накануне генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов нлава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе. Соглашения о сотрудничество с корпорацией «Туризм.РФ» также заключили Республика Алтай и Иркутская область. Участие в церемонии принял заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко



«Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. Здесь важно применять комплексный подход. Например, развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения. Это повысит и инвестиционную привлекательность регионов. Напомню, для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки - льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставной капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур и другие. Взаимодействие с инвесторами будет осуществлять корпорация «Туризм.РФ»», - отметил Дмитрий Чернышенко.



Он добавил, что за счет комплексного подхода к 2030 году количество туристических поездок россиян на Байкал сможет увеличиться почти вдвое - с 2,2 млн до 4 млн в год. «Рассчитываем, что благодаря тесной работе региона, инвесторов и корпорации «Туризм.РФ» в Бурятии может появиться минимум 1,5 тыс дополнительных гостиничных номеров, а туристический поток вырастет до 3 млн человек в год», - добавил Дмитрий Чернышенко.



«Туристическая отрасль - приоритетное направление экономики Бурятии, ее развитие влечет комплексное повышение уровня жизни в республике. Строится гостиница на Байкале - у наших людей в селах появляется работа, открывается маршрут - работают водители автобусов и гиды, туристы покупают сувениры наших мастеров и так далее. Корпорация «Туризм.РФ» поможет нам привлекать новых инвесторов на создание новых туробъектов, строить для них современную инфраструктуру по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», что будет делать туризм в Бурятии экологичнее, безопаснее для природы, для Байкала и комфортнее для отдыха гостей и жителей республики», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Сергей Суханов напомнил, что совместно с минстроем РФ корпорация перед подписанием соглашений посетила все три региона. Предварительно определены приоритетные территории и направления, где можно создать новые места притяжения туристов.



«Наша задача - создать качественные всесезонные курорты, выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними, распределить туристические потоки. Соглашения дают старт масштабной работе регионов и корпорации. В результате туристы получат современные гостиницы, доступные, безопасные и интересные туристические маршруты. А регионы - ясный план действий по развитию туристического потенциала территории, включая оценку социально-экономического эффекта, обоснование создания инфраструктуры и новые рабочие места», - добавил Сергей Суханов.



Реализация национального проекта в сфере туризма позволит создать новые рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджет регионов, окажет влияние на развитие десятков смежных отраслей экономики.



Фото: egov-buryatia.ru







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.