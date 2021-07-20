В столице Бурятии таксист заставил безденежных пассажиров помыть свою машину

Молодые люди вызвали транспорт, однако по приезду платить отказались



Накануне в местном паблике «Аноним 03» появилось видео, выложенное анонимным водителем Улан-Удэ. Как сообщила автор, клиенты воспользовались услугами такси, но по приезду на место отказались платить.



- Таксист не стал мириться с таким грязным поступком и заставил ребят отработать долг, - сообщили в посте.



На видео женщина снимает двух парней, которые моют иномарку и комментирует происходящее: «Платите за проезд всегда, чтобы не было такого». К слову, жители Бурятии поддержали решение водителя.



- Всё по-честному, прокатились-отработали, - пишет улан-удэнец.



- Ну и правильно, можно было на цепь посадить, чтоб еще и двор охраняли, - иронизирует горожанин.



- Молодец, так их этих халявщиков, - добавляют там же.





фото: скриншот из видео "Аноним 03"

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