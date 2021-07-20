Тункинский нацпарк стал лауреатом конкурса путеводителей

А также - туристических карт и SMART приложений



Путеводитель «Тунка – край мечты и вдохновения» стал победителем конкурса «Map. Guide. Smart&Go to Russia- 2020». Его миссия – познакомить специалистов и путешественников с наиболее оптимальными, удобными и интересными формами информирования туристов, сообщает пресс-служба минприроды РФ.



Организаторами проекта выступают Общественная палата РФ и Российский государственный университет туризма и сервиса.



Путеводитель «Тунка – край мечты и вдохновения» подготовлен при участии администрации Тункинского района Бурятии и сотрудников Кыренской библиотеки. Красочные фотографии, живой язык, необычные факты – туристы не просто знакомятся с этим удивительным краем, но и рассматривают его для посещений в будущем.



«Путеводитель стал примером успешной совместной работы специалистов особо охраняемой природной территории, органов местного самоуправления и сельских поселений. Убежден, что только конструктивное взаимодействие может дать сильный синергетический эффект. Главный результат – свежий взгляд членов жюри и коллег на наш путеводитель. Мы получили обратную связь, которая поможет стать еще лучше», – отметил директор национального парка «Тункинский» Алдар Доржиев.



Фото: mnr.gov.ru



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