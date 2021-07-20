В Улан-Удэ новый мост через Уду запретили называть Третьим

Жители Бурятии сами могут стать авторами названия нового перехода через главный приток Селенги











Конкурс объявлен под лозунгом «Третий мост – новая жизнь». Варианты названий моста можно направлять по адресу электронной почты



Победитель конкурса будет объявлен 14 августа. Председателем жюри станет журналист телекомпании «Тивиком» Юлия Пермякова. Напомним, благодаря ее вопросу на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2018 году было принято решение о выделении средств на строительство третьего моста через Уду.



Принять участие в конкурсе «Третий мост – новая жизнь» могут жители Бурятии всех возрастов. Условие одно – придумывая название мосту, нельзя называть его «третьим».



Фото: egov-buryatia.ru

В Бурятии сегодня стартовал конкурс на лучшее название строящегося моста через реку Уда в Улан-Удэ. Выбрать название мосту предложил глава республики Алексей Цыденов в ходе отчета о деятельности правительства, сообщили в его пресс-службе.Конкурс объявлен под лозунгом «Третий мост – новая жизнь». Варианты названий моста можно направлять по адресу электронной почты mostuu@yandex.ru до 3 августа включительно или в комментариях под этим постом на официальных страницах правительства Бурятии в социальных сетях (buryatiaofficial).Победитель конкурса будет объявлен 14 августа. Председателем жюри станет журналист телекомпании «Тивиком» Юлия Пермякова. Напомним, благодаря ее вопросу на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2018 году было принято решение о выделении средств на строительство третьего моста через Уду.Принять участие в конкурсе «Третий мост – новая жизнь» могут жители Бурятии всех возрастов. Условие одно – придумывая название мосту, нельзя называть его «третьим».Фото: egov-buryatia.ru

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