В Улан-Удэ новый мост через Уду запретили называть Третьим

Жители Бурятии сами могут стать авторами названия нового перехода через главный приток Селенги
В Бурятии сегодня стартовал конкурс на лучшее название строящегося моста через реку Уда в Улан-Удэ. Выбрать название мосту предложил глава республики Алексей Цыденов в ходе отчета о деятельности правительства, сообщили в его пресс-службе.
Конкурс объявлен под лозунгом «Третий мост – новая жизнь». Варианты названий моста можно направлять по адресу электронной почты mostuu@yandex.ru до 3 августа включительно или в комментариях под этим постом на официальных страницах правительства Бурятии в социальных сетях (buryatiaofficial).
Победитель конкурса будет объявлен 14 августа. Председателем жюри станет журналист телекомпании «Тивиком» Юлия Пермякова. Напомним, благодаря ее вопросу на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2018 году было принято решение о выделении средств на строительство третьего моста через Уду.
Принять участие в конкурсе «Третий мост – новая жизнь» могут жители Бурятии всех возрастов. Условие одно – придумывая название мосту, нельзя называть его «третьим».
Фото: egov-buryatia.ru
Конкурс объявлен под лозунгом «Третий мост – новая жизнь». Варианты названий моста можно направлять по адресу электронной почты mostuu@yandex.ru до 3 августа включительно или в комментариях под этим постом на официальных страницах правительства Бурятии в социальных сетях (buryatiaofficial).
Победитель конкурса будет объявлен 14 августа. Председателем жюри станет журналист телекомпании «Тивиком» Юлия Пермякова. Напомним, благодаря ее вопросу на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2018 году было принято решение о выделении средств на строительство третьего моста через Уду.
Принять участие в конкурсе «Третий мост – новая жизнь» могут жители Бурятии всех возрастов. Условие одно – придумывая название мосту, нельзя называть его «третьим».
Фото: egov-buryatia.ru
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