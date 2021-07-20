Мэр Улан-Удэ проверил строительство двух спортивных центров

В 103 мкрн скоро появится региональный центр единоборств и физкультурно-спортивный комплекс

В Октябрьском районе Улан-Удэ скоро возведут два спортивных объекта – региональный центр единоборств и физкультурно-спортивный комплекс. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет их строительство.Центр единоборств возводят на земельном участке площадью 20 000 м2. Комплекс будет состоять из самого центра для единоборств и стадиона с беговыми дорожками и футбольным полем. В настоящий момент идёт строительство самого центра - это двухэтажное здание, состоящее из трех блоков. Сейчас его готовность составляет 60%, все работы идут по графику. Ежедневно на объекте задействовано порядка 100 человек.Как сообщили в администрации города, на первом этаже будет расположен зал бокса, зал восточных единоборств, универсальные залы для игры в баскетбол и волейбол, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские, инвентарные, сауна с парильной, блок медицинских помещений. На втором этаже по проекту хостел на 20 мест, универсальный зал, конференц-зал на 45 мест и трибуны на 408 мест.- В 103 мкрн мы решили развивать именно эту площадку, строим региональный центр единоборств и рядом – физкультурно-оздоровительный комплекс. Центр единоборств строится за счет единой дальневосточной субсидии и будет довольно-таки внушительным – более 9 тысяч кв.м. Здесь можно будет заниматься всеми видами единоборств – это и борьба, и бокс, дзюдо, самбо и т.д. Возле центра, для наших спортсменов и, в первую очередь, для жителей 102-103 мкрн, мы строим и универсальную спортивную площадку по проекту «Спорт – норма жизни», - рассказал Игорь Шутенков.Кроме того, в 103 мкрн возводят городской физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект начали строить в середине мая, общая площадь застройки составляет почти 14 тыс кв.м. Сейчас подрядная организация «БАЛСИ» выполняет подготовительные работы и планировку участка. Работы планируется завершить в ноябре этого года.С возведением спортивного объекта жители 103 мкр смогут полноценно заниматься физической культурой на открытом воздухе. В состав сооружений комплекса входит футбольное поле с искусственным травяным покрытием и беговые дорожки с резиновым покрытием по периметру поля.- У нас возник небольшой вопрос, но он решаемый – центр единоборств строят республиканские власти, площадку – городские власти. Позже мы будем принимать решение, кто будет эксплуатировать и тот, и другой объект. Я считаю, здесь должна быть командная работа – мы либо спортивную площадку передадим центру, либо центр будем забирать на себя. Скорее всего, площадку – центру, но это не значит, что наши жители будут оторваны от возможности заниматься спортом. Площадка будет функционировать ежедневно с утра до вечера, предусмотрено освещение, также будут обустроены подъездные пути к центру единоборств и площадке, - подчеркнул мэр города.Отметим, также в этом году спортивные объекты возведут у школ №13, №43, №55. Строительство спортивных сооружений ведется в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».фото: администрация города