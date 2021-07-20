Иркутская ГЭС увеличила сброс воды до 3200 кубометров в секунду

При необходимости режимы работы гидроузла будут оперативно регулироваться с учетом гидрологической обстановки



Иркутское водохранилище с 20 июля будет работать с расходами 3200 кубометров в секунду в условиях непрерывного мониторинга. Вопросы регулирования водосброса, а также его влияния на территории Иркутска, стали одними из главных на встрече руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым, сообщили в пресс-службе водного ведомства.



«Сейчас крупный приток Ангары, река Иркут, достаточно спокоен в сравнении с прошлыми годами. Этим моментом важно воспользоваться вовремя. Увеличение сбросных расходов до 3200 кубометров позволит стабилизировать интенсивный рост уровня Байкала и обеспечить бОльшую безопасность иркутян, которые проживают в нижнем бьефе плотины в традиционно многоводный период, август- сентябрь», - отметил Дмитрий Кириллов.



Напомним, с 14 июля среднесуточные сбросные расходы Иркутской ГЭС составляли 3100 кубометров в секунду. Планировалось, что до конца недели они увеличатся ещё на 100 кубометровк. В дальнейшем эти параметры могут повыситься до 3300-3600 кубометров в секунду, вопрос сейчас на рассмотрении. Увеличение сбросных расходов необходимо, чтобы снизить интенсивность наполнения Байкала. Высокое наполнение озера Байкал прогнозировалось ранее. На повышенных расходах в 2000-2500 м3/сек Иркутский гидроузел работал уже в мае–июне.







«Уровень растет на 1-3 см в сутки. Мы можем постепенно переходить на повышенные расходы, которые, при этом, не нанесут ущерб сооружениям в нижнем бьефе плотины Иркутской ГЭС. При необходимости режимы работы гидроузла будут оперативно регулироваться с учетом складывающейся гидрологической обстановки и уточнённого прогноза на вторую десятидневку», - отметил заместителя руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.



Заметим, уровень Байкала и режим работы Иркутского гидроузла напрямую связаны с угрозами наводнения и в Бурятии, и в Иркутской области. Республика в таких случаях заинтересована в повышении сбросов воды через плотину Иркутской ГЭС, область – напротив. Не исключено, что при продолжении повышения уровня озера, это традиционное противоречие, которое пока решается компромиссами, может обостриться.



Фото: voda.gov.ru Иркутское водохранилище с 20 июля будет работать с расходами 3200 кубометров в секунду в условиях непрерывного мониторинга. Вопросы регулирования водосброса, а также его влияния на территории Иркутска, стали одними из главных на встрече руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым, сообщили в пресс-службе водного ведомства.«Сейчас крупный приток Ангары, река Иркут, достаточно спокоен в сравнении с прошлыми годами. Этим моментом важно воспользоваться вовремя. Увеличение сбросных расходов до 3200 кубометров позволит стабилизировать интенсивный рост уровня Байкала и обеспечить бОльшую безопасность иркутян, которые проживают в нижнем бьефе плотины в традиционно многоводный период, август- сентябрь», - отметил Дмитрий Кириллов.Напомним, с 14 июля среднесуточные сбросные расходы Иркутской ГЭС составляли 3100 кубометров в секунду. Планировалось, что до конца недели они увеличатся ещё на 100 кубометровк. В дальнейшем эти параметры могут повыситься до 3300-3600 кубометров в секунду, вопрос сейчас на рассмотрении. Увеличение сбросных расходов необходимо, чтобы снизить интенсивность наполнения Байкала. Высокое наполнение озера Байкал прогнозировалось ранее. На повышенных расходах в 2000-2500 м3/сек Иркутский гидроузел работал уже в мае–июне. Как сообщал «Номер один» , на Байкале сейчас сохраняется повышенная водность. Уровень озера достиг 456,69 метра. По прогнозам Росгидромета, в третьем квартале ожидается приток до 119% от нормы, в июле – до 5700 кубометров в секунду, это 117% от нормы. Резкого увеличения притока в ближайшие дни специалисты не прогнозируют.«Уровень растет на 1-3 см в сутки. Мы можем постепенно переходить на повышенные расходы, которые, при этом, не нанесут ущерб сооружениям в нижнем бьефе плотины Иркутской ГЭС. При необходимости режимы работы гидроузла будут оперативно регулироваться с учетом складывающейся гидрологической обстановки и уточнённого прогноза на вторую десятидневку», - отметил заместителя руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.Заметим, уровень Байкала и режим работы Иркутского гидроузла напрямую связаны с угрозами наводнения и в Бурятии, и в Иркутской области. Республика в таких случаях заинтересована в повышении сбросов воды через плотину Иркутской ГЭС, область – напротив. Не исключено, что при продолжении повышения уровня озера, это традиционное противоречие, которое пока решается компромиссами, может обостриться. Прибрежные с Байкалом районы уже подтапливает Фото: voda.gov.ru

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