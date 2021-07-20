У-УАЗ впервые представит на МАКС-2021 новый Ми-171А3

Это первый отечественный вертолет для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 представит новый офшорный вертолёт Ми-171А3, сообщили в пресс-службе предприятия.



Гражданский Ми-171А3 является первым отечественным вертолетом для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Он разработан в соответствии со стандартами IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы – для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования. Конвертировать вертолет в поисково-спасательный эксплуатант сможет на собственной базе.



«К офшорным вертолетам, обслуживающим морские добывающие платформы, предъявляются особо жесткие требования. До последнего времени в России не было вертолета, который отвечал бы этим требованиям в полной мере. Мы представляем его сейчас», - отметил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Алексей Козлов.



Ми-171А3 полностью спроектирован «в цифре», что позволило сформировать в масштабах холдинга «Вертолеты России» широкую производственную кооперацию с учетом созданных центров компетенций. Различные части фюзеляжа изготавливаются на Казанском вертолетном заводе, дальневосточном предприятии ААК «Прогресс» и на Улан-Удэнском авиационном заводе, где также происходит финальная сборка вертолета. На МАКС-2021 представлен первый опытный образец вертолета Ми-171А3, который после авиасалона отправится на программу наземных испытаний и совершит первый полет в начале 2022 года.



Широкое применение конструкций из композитных материалов положительно сказалось на летных и коммерческих характеристиках вертолета. Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе – он позволяет перевезти 24 пассажиров, тогда как иностранные аналоги вмещают до 19 человек. В то же время Ми-171А3 дешевле своих иностранных конкурентов и превосходит их по цене летного часа более чем на 20%.



Первыми заказчиками вертолета станут российские компании ТЭК, которые принимали участие в совместной работе по определению технического облика машины, однако данная модель будет востребована на любых офшорных объектах, где бы они ни находились.



Фото: «Вертолеты России»









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