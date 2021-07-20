В Бурятии ребенок спас близких от пожара

Ночью он увидел огонь на подворье и разбудил родителей



В Бурятии сегодня ночью в селе Исток Прибайкальского района произошел пожар на территории частного домовладения. Проснувшись, ребенок увидел, что горит баня. Он разбудил родителей, которые сообщили о пожаре своему родственнику – работнику пожарной охраны.



До прибытия огнеборцев сельчане самостоятельно тушили возгорание. На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, имелась угроза перехода огня на жилой дом. Ликвидация пожара осложнялась плотной застройкой. Кроме того, площадь пожара увеличилась из-за утечки газа из баллона в летней кухне В итоге пламя быстро распространялось, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара сгорела баня, летняя кухня, дровяник и три холодильника, повреждены обрешетка крыши дома и веранды. Уничтожения жилого дома не допущено. Причина пожара устанавливается.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС





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