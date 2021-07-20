Ревакцинация личного состава началась в Восточном военном округе

Она производится отечественным препаратом «Спутник V», необходимый запас которого заранее накоплен



Первые несколько тысяч военнослужащих Восточного военного округа ревакцинированы от COVID-19. Ревакцинация проходит в соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба МО России по предупреждению заноса и распространения в Вооруженных силах новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ВВО.



В военно-медицинских учреждениях округа организована ревакцинация личного состава всех категорий. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. А также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу и военным пенсионерам.



Ревакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе. Необходимый запас вакцины для проведения профилактических прививок в соединениях и воинских частях ВВО уже накоплен.



Фото: function.mil.ru



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