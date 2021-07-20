В Бурятии расследуется уголовное дело в связи с гибелью электрика ЛВРЗ

Причиной инцидента стали нарушения требования инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях



В Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда), сообщили в Восточно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР.







Следствием установлено, что при осуществлении демонтажных работ были нарушены требования инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях на территории локомотивовагоноремонтного завода.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: zdrm.locotech.ru

В Бурятии расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда), сообщили в Восточно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР. Как сообщал «Номер один», утром 14 июня при попытке подняться на крышу локомотива для демонтажа оборудования 24-летний слесарь-электрик был смертельно травмирован наведенным напряжением от контактной сети.Следствием установлено, что при осуществлении демонтажных работ были нарушены требования инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях на территории локомотивовагоноремонтного завода.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: zdrm.locotech.ru

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