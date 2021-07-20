В Улан-Удэ ищут водителя, проехавшего по цветочной клумбе

Мэрия просит откликнуться очевидцев происшествия



Сегодня утром в Улан-Удэ неизвестный автомобиль проехался по цветочной клумбе, расположенной на откосе Селенгинского моста.





«Если вы располагаете какой-либо информацией, либо есть запись с видеорегистратора о факте наезда на клумбу, просим сообщить нам!», - обратились к горожанам в Комитете городского хозяйства.



Фото: мэрия Улан-Удэ

«Если вы располагаете какой-либо информацией, либо есть запись с видеорегистратора о факте наезда на клумбу, просим сообщить нам!», - обратились к горожанам в Комитете городского хозяйства.Фото: мэрия Улан-Удэ

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