20.07.2021
В Улан-Удэ ищут водителя, проехавшего по цветочной клумбе

В Улан-Удэ ищут водителя, проехавшего по цветочной клумбе

Мэрия просит откликнуться очевидцев происшествия

Сегодня утром в Улан-Удэ неизвестный автомобиль проехался по цветочной клумбе, расположенной на откосе Селенгинского моста.


«Если вы располагаете какой-либо информацией, либо есть запись с видеорегистратора о факте наезда на клумбу, просим сообщить нам!», - обратились к горожанам в Комитете городского хозяйства.

Фото: мэрия Улан-Удэ
вандализм


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