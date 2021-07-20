В Улан-Удэ задержан водитель, сваливший мусор около жилых домов

Ущерб, который он нанес природе, оценивается в сумму более 600 тысяч рублей



В Улан-Удэ городские лесничие задержали водителя, сваливавшего мусор рядом с жилыми домами. Нарушителя удалось задержать на месте происшествия - в городских лесах рядом с микрорайоном Забайкальский благодаря слаженным действиям дежурного полицейского патруля и сотрудников «Городского лесничества», подведомственного учреждения Комитета городского хозяйства, сообщили в его пресс-службе.



Несмотря на то, что водитель автомобиля в тот же день добровольно убрал выброшенный мусор, предварительный ущерб, который он нанес природе, по словам специалистов, составил более 600 тысяч рублей.



Материалы для составления административного протокола о нарушении особого противопожарного режима и сваливания отходов в лесном массиве направлены в Управление административного контроля КГХ.



«За несанкционированную свалку в лесном массиве грозит крупный штраф и наказание вплоть до уголовного, поэтому мы постоянно предупреждаем жителей и гостей города: во-первых, не мусорить, во-вторых, воздержаться от посещения леса в ближайшее время, пока действует ограничение», — рассказал главный лесничий «Городского лесничества» Максим Зятьков.



Напомним, с 14 июля до 3 августа 2021 года в лесах Улан-Удэ ограничено пребывание людей, запрещен въезд транспортных средств, проведение определенных видов работ в связи с пожароопасной обстановкой. Мобильные группы в лесничествах продолжают работать в усиленном режиме, патрулируя городской лес как днем, так и в ночное время.



Если вы обнаружили лесной пожар, сообщите об этом по телефону службы спасения 01, 101 и 112, а также в Региональную диспетчерскую службу Агентства лесного хозяйства по тел. 20-44-44, в Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 21-29-72, 21-36-65.



Фото: «Номер один»



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