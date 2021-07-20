В Бурятии четыре раза увеличилось число уголовных дел, возбужденных таможней

В основном они связаны с незаконным экспортом леса, в том числе – с созданием фирм-однодневок



Бурятская таможня во взаимодействии с республиканским управлением ФСБ и транспортной прокуратурой в первом полугодии нынешнего года возбудила 16 уголовных дел. Это в четыре раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе таможни.



По словам Александра Мартынова, заместителя начальника Бурятской таможни, основное количество преступлений связано с незаконным экспортом леса, в том числе созданием фирм-однодневок. Поэтому вопросы выявления и пресечения контрабанды лесоматериалов находятся на особом контроле таможни. Общее количество незаконно перемещенных лесоматериалов составило более 700 кубометров на сумму свыше 7 млн рублей. В настоящее время по уголовным делам ведется следствие.



А в рамках административной практики в первом полугодии Бурятская таможня возбудила 614 дел об административных правонарушениях в области таможенного законодательства. Значительная часть административных дел связана с недекларированием товаров, заявлением недостоверных сведений о товарах при их прибытии на таможенную территорию ЕАЭС, а также с непредоставлением либо предоставлением недостоверной отчетности о товарах.



Основными предметами правонарушений в 2021 году стали товары народного потребления (перемещаемые из Европы в Китай и обратно) при оформлении транзитных деклараций.



По постановлениям Бурятской таможни и судебных органов в рамках административной ответственности назначено наказаний в виде штрафов на сумму 13,4 млн рублей, из них 9,38 млн рублей уже перечислено в федеральный бюджет. Конфискованы судом и обращены в федеральную собственность товары – предметы правонарушений - на сумму 21,2 млн рублей.



Фото: Бурятская таможня



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.