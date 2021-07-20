В России покажут опытный образец самолета "Байкал"

Серийное производство начнется в Улан-Удэ с 2023 года

Когда произойдет первый полет самолета "Байкал", который будет собираться на улан-удэнском авиазаводе, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Напомним, сегодня в Жуковском стартует авиасалон МАКС-2021.- На авиасалоне будет представлен опытный образец "Байкала", а во второй половине этого года начнутся его летные испытания. В серию "Байкал" пойдет с 2023 года. Тогда пассажиры местных авиалиний от Архангельска до Петропавловска-Камчатского смогут оценить его по достоинству, - сообщил министр "РГ".Денис Мантуров отметил, что "Байкал" почти полностью состоит из отечественных материалов и комплектующих.- Но на 100% российским он станет, когда мы сертифицируем для него турбовинтовой двигатель ВК-800СМ - в 2023 году.Министр добавил, что "Байкал" - это наш летающий "внедорожник", рабочая лошадка для местных авиалиний.- Его можно ремонтировать в полевых условиях и хранить вне ангаров при температуре от -50 до +50, поэтому он имеет традиционную алюминиевую конструкцию планера. Но российские композитные материалы в нем тоже использованы. Кстати, российская отрасль производства композитов, в том числе тех, которые используются в авиации, сейчас развивается динамично - ежегодный прирост выпуска продукции достигает 8%.Также стало известно, что у легкого многоцелевого самолета «Байкал» будет создана беспилотная версия к 2024 году.

«На мой взгляд, наиболее любопытен "Байкал" — так называемый "летающий внедорожник" малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях», — сообщил РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Смирнов.

По его словам, по созданию беспилотной версии ведутся переговоры с потенциальными заказчиками.