В России покажут опытный образец самолета "Байкал"

- На авиасалоне будет представлен опытный образец "Байкала", а во второй половине этого года начнутся его летные испытания. В серию "Байкал" пойдет с 2023 года. Тогда пассажиры местных авиалиний от Архангельска до Петропавловска-Камчатского смогут оценить его по достоинству, - сообщил министр "РГ".
Денис Мантуров отметил, что "Байкал" почти полностью состоит из отечественных материалов и комплектующих.
- Но на 100% российским он станет, когда мы сертифицируем для него турбовинтовой двигатель ВК-800СМ - в 2023 году.
Министр добавил, что "Байкал" - это наш летающий "внедорожник", рабочая лошадка для местных авиалиний.
- Его можно ремонтировать в полевых условиях и хранить вне ангаров при температуре от -50 до +50, поэтому он имеет традиционную алюминиевую конструкцию планера. Но российские композитные материалы в нем тоже использованы. Кстати, российская отрасль производства композитов, в том числе тех, которые используются в авиации, сейчас развивается динамично - ежегодный прирост выпуска продукции достигает 8%.
Также стало известно, что у легкого многоцелевого самолета «Байкал» будет создана беспилотная версия к 2024 году.
«На мой взгляд, наиболее любопытен "Байкал" — так называемый "летающий внедорожник" малой вместимости по доступной цене. Создан для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой, на грунтовых взлетно-посадочных полосах, в сложных географических условиях», — сообщил РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Смирнов.
По его словам, по созданию беспилотной версии ведутся переговоры с потенциальными заказчиками.