«Лесной спецназ» Бурятии спасает тайгу Якутии и Иркутской области

Нашим землякам достаются сложные пожары с площадями в тысячу гектаров



Группировки «лесного спецназа» Бурятии продолжают работать на лесных пожарах в Иркутской области и Якутии. Работа ведется в Сунтарском улусе и в Мирнинском районе Якутии. Как отметили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства, площадь каждого пожара, на котором работают наши специалисты, превышает 900 гектаров.



- У нас стоит жара, выше 30 градусов. Осадки были, но совсем незначительные. Это все, конечно, осложняет тушение. Кроме этого, поскольку тут равнины, гуляет ветер, раздувает огонь очень быстро, поднимает его на верховой пожар. Для тушения также привлекается авиация, - рассказывает Александр Миловидов, инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов.







В Сунтарском улусе также сложная ситуация. По данным «Авиалесоохраны», в Якутии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 120 пожаров на площади более 700 тысяч гектаров, в том числе и на особо охраняемых природных территориях. Кроме этого, ещё 82 пожара на площади более 760 тысяч гектаров находятся под наблюдением космической программы «ИСДМ-Рослесхоз» и лесопожарных формирований. На всей территории Якутии действует режим чрезвычайной ситуации.



В Иркутской области парашютисты-пожарные и пожарные-десантники Бурятии тушат лесной пожар в Бодайбинском районе, где действует режим ЧС. По данным программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», площадь пожара, пройденная огнём, составляет более 1000 гектаров, часть из которых пройдено верховым пожаром. По данным «Авиалесоохраны», в Иркутской области за прошедшие сутки проводились работы по тушению 38 пожаров на площади более 36 тысяч га.



Отметим, в Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка.





фото: скриншот из видео

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.