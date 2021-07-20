В Аге приостановлена работа детского оздоровительного центра «Нарасун»

Здесь заразились коронавирусом четверо несовершеннолетних из разных отрядов



В Забайкалье прокуратурой Агинского района проведена плановая проверка соблюдения «Агинским детским оздоровительно-образовательным центром «Нарасун» с круглосуточным пребыванием детей требований к организации отдыха и оздоровления детей, питания, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности.



В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в непринятии в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции своевременных мер по систематическому наблюдению и контролю за детьми.







В целях устранения выявленных нарушений директору учреждения внесено представление. В этот же день по предписанию территориального органа Роспотребнадзора, деятельность учреждения приостановлена до устранения нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Фото: ulan-ude-info.ru В Забайкалье прокуратурой Агинского района проведена плановая проверка соблюдения «Агинским детским оздоровительно-образовательным центром «Нарасун» с круглосуточным пребыванием детей требований к организации отдыха и оздоровления детей, питания, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности.В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в непринятии в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции своевременных мер по систематическому наблюдению и контролю за детьми. Как сообщал «Номер один» , это повлекло инфицирование СOVID-19 четырех несовершеннолетних разных отрядов. Дети отряда, находившиеся на карантине, контактировали с другими детьми. Кроме того, выявлены нарушения противопожарного и антитеррористического законодательства.В целях устранения выявленных нарушений директору учреждения внесено представление. В этот же день по предписанию территориального органа Роспотребнадзора, деятельность учреждения приостановлена до устранения нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.Фото: ulan-ude-info.ru

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