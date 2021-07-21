УФСИНовцы в танке

Не все силовики воюют. Но многим хочется
Бегать с деревянными мечами по лесам – занятие не для серьезных людей, но в век технологий людям в погонах открываются новые возможности.
В лечебно-исправительном учреждении №5 прошел турнир по игре World of Tanks среди сотрудников, написал на своем сайте бурятский УФСИН. Для тех, кто не разбирается в гейм-индустрии, World of Tanks – сетевая компьютерная игра, где люди всех возрастов управляют танками и стреляют друг в друга ради удовольствия.
В турнире приняли участие восемь сотрудников учреждения. Негусто, но начало положено. Важное уточнение, которое присутствует в информации УФСИНа: турнир проходил в нерабочее время.
Судя по всему, в противостоянии между сотрудниками имела место субординация, ибо победил капитан внутренней службы, второе место занял прапорщик, а обладатель бронзы вообще указан без должности. Может, это один из заключенных?
Вообще, идея хорошая: чем собирать стадионы, смотреть надоевший всем футбол, где достижения наши невелики, добро пожаловать на онлайн-битвы, где дяди в погонах пробивают танки друг у друга фугасами из-за угла.
Можно даже провести турнир среди всех силовиков. А победителю дать внеочередное звание – за заслуги на онлайн-полях битв. Правда, выигрывать у начальства бывает опасно…
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