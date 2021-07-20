В Улан-Удэ умер заместитель главврача БСМП

Вячеслав Михаэлис проработал в больнице более 40 лет



18 июля в Улан-Удэ скончался заместитель главврача БСМП по административно-хозяйственной части Вячеслав Михаэлис.



Вячеслав Михаэлис родился 3 марта 1940 года в Улан-Удэ. Высшее образование получил в 1962 году в Бурятском сельскохозинституте по специальности «Технология кожи и меха». В этом же году начал трудовую деятельность мастером дубильного цеха Канского кожевенного завода Краснодарского края. В 1969 году был призван в ряды Советской армии. После службы вернулся на завод, трудился главным инженером. С 1973 по 1977 годы работал в лаборатории Восточно-Сибирского государственного института. В 1977-м устроился в БСМП, где трудился по настоящее время.



«Более 40 лет жизни отданы больнице. Прошел путь от инженера по охране труда до заместителя главврача по АХЧ. Практически все объекты больницы строились и ремонтировались при участии Вячеслава Михайловича. Под его руководством служба обеспечивала бесперебойную работу оборудования прачечной, оградительной техники, контрольно-измерительных приборов, транспорта, благодаря чему в больнице было качественно организовано обслуживание населения республики. Вячеслав Михайлович зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, отличный организатор. На его счету большое число рационализаторских предложений по экономии топливно-энергетических ресурсов. Светлая память о Вячеславе Михайловиче Михаэлисе, заботливом отце, внимательном муже и любящем дедушке, надежном товарище, добром и отзывчивом человеке навсегда останется в сердцах родных, близких, друзей, коллег», - говориться в сообщении на странице БСМП в соцсетях.



Коллектив больницы выражает глубокие соболезнования близким Вячеслава Михаэлиса. «Добрый, честный и справедливый», – так говорят о нем все, кто его знал.



Фото: БСМП

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