В Бурятии очень медленно снижается число новых случаев COVID-19

Новых заражений за минувшие сутки - 230, число летальных исходов - 13



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 50 396. Это на 230 случаев больше, чем было во вторник. Из новых случаев 49% (24 759) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 577 человек, 13 - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – три человека, в возрасте 65 лет и старше - 10 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 167 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 949 человек.



В стационарах получает лечение 1 781 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 589. В отделениях реанимации находятся 167 пациентов (из них старше 65 лет – 77), на ИВЛ – 114 пациентов (из них старше 65 – 54), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 85.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 7 179 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 45 816 (+253) человек, дополнительно сняты с наблюдения 949 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2 305 коек: занято – 1 781, свободно – 524 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований 4 420 человек, с нарастающим итогом – 1 238 372 человек.



Всего в республику поступило 262 730 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 242 278 человек. Остаток первого компонента составляет 20 452 единицы. Завершили вакцинацию 171 363 человека. Остаток второго компонента – 91 367 единиц. План вакцинации – 431 580 человек.



Фото: pixabay.com





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