В Бурприроднадзоре рассказали о судьбе найденных детенышей манула

С котятами все хорошо: они растут и набирают вес





В Бурприроднадзоре рассказали о судьбе маленьких манулов, найденных в июне на окраине села Новый Заган. 15 июня котят (все девочки) передали в Этнографический музей.

«Это был первый опыт для специалистов музея по выхаживанию манулов в таком возрасте - 1 месяц. Малышей назвали Аглая, Прасковья и Брунгильда. Первую неделю они чувствовали себя очень плохо. Но была подобрана схема для повышения иммунитета, изменения рациона, в зависимости от состояния манулов», - рассказали в Бурприроднадзоре.





Сейчас манулы быстро набирают вес и развиваются.



«Взбираются на стулья одним прыжком, играют, охотятся на «мышек» и друг друга, бегут дружною стайкой навстречу своим чашкам. Очень активно исследуют окружающий мир, на все неожиданности отвечают громким шипением. Сейчас им около двух месяцев, постепенно переходят на мясо. Вес у манулов перешел отметку 900 грамм, что очень радует специалистов, ведь поступили они весом чуть больше 200 грамм», - отметили в ведомстве.





Однако специалисты отмечают, что вернуть найденных манулов в дикую природу уже не получится.Манул – самая маленькая дикая кошка в России. Второе название этого животного - палласов кот. Так он назван в честь ученого-биолога Петера Палласа, который впервые открыл его и описал в своих заметках в 18 веке. Манул – исчезающий вид, поэтому он занесен в Красную книгу РФ. Внешне он похож на домашнюю кошку, но имеет более плотное и массивное (до 5 кг) тело с короткими толстыми лапами. В России встречается в Забайкальском крае, в Бурятии, в Туве и на Алтае.Поскольку манул самый медлительный из диких котов, то кормится он исключительно пищухами и мышевидными грызунами, изредка ловит сусликов, зайцев, сурчат и птиц. Численность животного в последние годы выросла. По оценкам специалистов, насчитывается до 13 тысяч манулов. В первую очередь это вызвано снижением антропогенной нагрузки - сокращением числа чабанских стоянок в Забайкалье.Фото: Бурприроднадзор