В Бурятии ОМОН задержал сборщиков конопли из Забайкалья

Двое жителей Читы собирали наркосырье в поле около села Зандин Мухоршибирского района







В Мухоршибирском районе сотрудники во взаимодействии с полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» задержали двух жителей Забайкальского края, собиравших коноплю, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Устроив засаду, росгвардейцы и полицейские в поле в недалеко от села Зандин задержали двоих мужчин, которые специально приехали из Читы для сбора наркосодержащего растения. У злоумышленников изъяты рюкзаки и мешки с растительной массой, общий вес марихуаны составил около 8 килограммов.



В момент задержания 20- и 22-летние мужчины, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, находились в состоянии наркотического опьянения. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.



В настоящее время в Бурятии проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», направленной на выявление и уничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а также перекрытие каналов поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот.



Фото: Росгвардия



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