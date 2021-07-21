Поликлиники Бурятии возобновят плановый прием граждан с 26 июля

Детей начнут принимать уже на этой неделе





После двухнедельного локдауна заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике пошла на спад. В связи со снижением потребности в госпитализации Минздрав Бурятии начал сокращение коечного фонда, ранее развернутого для лечения больных COVID-19. Но, тем не менее, ковидные стационары и поликлиники пока только готовятся к переходу в штатный режим работы.

Как сообщили в Минздраве, на этой неделе начинается плановый прием детского населения в поликлиниках. Стационар Республиканского кожно-венерологического диспансера начнет работу по профилю со среды 21 июля. С 26 июля возобновится оказание планового приема взрослого населения в поликлиниках медицинских организаций Бурятии.Стационары республиканских учреждений и центральных районных больниц начнут формировать план госпитализации с этой недели. Центр восточный медицины начнет плановую госпитализацию для проведения реабилитации пациентов, в том числе перенесших COVID-19, со следующей недели.«Несмотря на то, что некоторые медицинские организации приступают к работе в плановом режиме, работа ковидных стационаров продолжится в Республиканской клинической инфекционной больнице (ул. Солнечная и ул. Пирогова), 4-й городской больнице, в Республиканской клинической больнице имени Семашко (на базе госпиталя для ветеранов войны), Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи», - отметили в Минздраве Бурятии.Кроме того, в большинстве центральных районных больниц сохраняются ковидные койки для контроля заболеваемости коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество ковидных коек открыто в Кабанском, Иволгинском, Прибайкальском и Заиграевском районах.На сегодня для лечения ковидных пациентов перепрофилировано 2523 койки (всего в республике функционирует 6816 коек). За неделю сокращено 1090 коек. Занятость коечного фонда составляет 75 процентов.Фото: «Номер один»