Вакцинировать детей от COVID-19 однозначно готовы лишь 8% родителей

Обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в РФ преждевременно, считает детский омбудсмен







Вакцинация подростков от коронавируса «Спутником V» должна начаться до 20 сентября, заявил на днях глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако пока привить своего ребенка однозначно готовы лишь 8% россиян, сообщает результаты своего опроса портал



Большинство респондентов (в общей сложности 69%) в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, причем 37% однозначно не готовы, еще 32% скорее не готовы. Свою точку зрения они аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины.



Однозначно готовы сделать прививку своему ребенку лишь 8% родителей подростков, еще 23% склоняются к этому решению. Такую позицию они объясняют желанием защитить детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами, от опасного заболевания.



Россиян, полностью и скорее готовых вакцинировать своего ребенка, закономерно больше среди тех, кто сам привился от COVID-19 (47% против 17% среди непривитых). Отцы о готовности к вакцинации своих детей-подростков заявляют значительно чаще матерей (36% против 24%).



Между тем, обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в РФ преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Такое мнение высказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя заявление главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса в РФ должна начаться до 20 сентября.



«Мы обсудили с коллегами из «Единой России» и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет», - цитирует Кузнецову



Она пояснила, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. «Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи», - уточнила омбудсмен.



«Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», - подчеркнула Кузнецова.



При этом она обратила внимание, что «даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей». «И никак иначе», - заверила уполномоченный.



В Москве 5 июня стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса «Спутник V» у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.



Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.



Фото: pixabay.com Вакцинация подростков от коронавируса «Спутником V» должна начаться до 20 сентября, заявил на днях глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако пока привить своего ребенка однозначно готовы лишь 8% россиян, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob Большинство респондентов (в общей сложности 69%) в настоящее время не готовы вакцинировать своих детей от коронавируса, причем 37% однозначно не готовы, еще 32% скорее не готовы. Свою точку зрения они аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины.Однозначно готовы сделать прививку своему ребенку лишь 8% родителей подростков, еще 23% склоняются к этому решению. Такую позицию они объясняют желанием защитить детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами, от опасного заболевания.Россиян, полностью и скорее готовых вакцинировать своего ребенка, закономерно больше среди тех, кто сам привился от COVID-19 (47% против 17% среди непривитых). Отцы о готовности к вакцинации своих детей-подростков заявляют значительно чаще матерей (36% против 24%).Между тем, обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в РФ преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Такое мнение высказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя заявление главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса в РФ должна начаться до 20 сентября.«Мы обсудили с коллегами из «Единой России» и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет», - цитирует Кузнецову ТАСС Она пояснила, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. «Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи», - уточнила омбудсмен.«Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», - подчеркнула Кузнецова.При этом она обратила внимание, что «даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей». «И никак иначе», - заверила уполномоченный.В Москве 5 июня стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса «Спутник V» у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.Фото: pixabay.com

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