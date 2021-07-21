Улан-Удэ защитят от наводнения насыпью небывалого размера

Ее высота превысит полтора метра, а длина составит почти 2,5 километра





Для защиты левобережья Улан-Удэ от подтопления власти города решили сделать защитную насыпь. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

«Во время недавнего рабочего выезда оценивали паводковую ситуацию на реке Селенга в городской черте. Ситуация там напряженная. Поэтому приняли решение о защите низменных участков левобережья с помощью насыпи. Создадим насыпь из бутового камня и песчано-гравийной смеси более полутора метров высотой и протяжённостью почти 2,5 тысячи метров. Участки поднимем вдоль улиц Блюхера, Урожайная, пер. Грачевский, ул. 19 СНТ «Сибиряк, а также усилим защитную насыпь в СОНТ "Судостроитель"», - рассказал градоначальник.





«Сейчас комитет городского хозяйства подготавливает всю необходимую технику и заключает договоры на поставку инертных материалов. В ближайшее время начнем отсыпку низменных участков», - отметил мэр.





По словам мэра, вся необходимая документация для проведения работ уже разработана. Сумма затрат составит 23 миллиона рублей. Из них 3 миллиона выделено администрацией города, 20 миллионов - правительством Бурятии.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в Фейсбуке