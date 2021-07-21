В Улан-Удэ задержан мужчина, числящийся в федеральном розыске

С начала года сотрудниками вневедомственной охраны Бурятии доставлены в полицию более 130 граждан, находившихся в розыске







В центре Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего жителя Иволгинского района Бурятии, находившегося в федеральном розыске, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Росгвардейцы обратили внимание на гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина распивал спиртное на остановке общественного транспорта на площади Банзарова. При виде правоохранителей он спрятал бутылку с алкоголем в сумку. При установлении личности мужчина дал ложные сведения о себе, назвав данные своего брата.



В отделе полиции, где была установлена настоящая личность правонарушителя, выяснилось, что он находится в федеральном розыске и подозревается в совершении кражи денег с банковской карты в Северобайкальске во время работы вахтовым методом. Задержанный, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, будет передан инициатору розыска.



Всего в Бурятии с начала года сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии были задержаны и доставлены в подразделения внутренних дел более 130 граждан, находящихся в розыске.



Фото: Росгвардия



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