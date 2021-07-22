Всероссийская перепись населения проходит на Байкале

В отдаленные села Баргузинского и Северо-Байкальского района Бурятии отправились экспедиции



В Бурятии с 21 по 23 июля проходит перепись населения в Баргузинском и Северо-Байкальском районах. За три дня предстоит переписать жителей села Катунь, поселков Курбулик, Монахово, Святой Нос, Ушканьи острова, Чивыркуй Баргузинского района, а также поселка Давша Северо-Байкальского района, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Перепись проходит экспедиционным способом, в поселения направились проводники, представители Бурятстата и администрации Баргузинского района.



В январе этого года перепись уже прошла в 73 отдаленных местностсях Окинского района. На территории работали две мобильные группы в составе переписчика, проводника, представителей Бурятстата и администрации Окинского района.



Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Впервые принять участие в переписи станет возможно на портале «Госуслуги». В условиях пандемии это самый безопасный способ участия в переписи.



С целью профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при проведении переписи населения традиционным способом, переписной персонал будет обеспечен масками, перчатками и влажными салфетками. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», где также будут соблюдены все санитарные нормы.



Фото: ВПН



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