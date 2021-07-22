60-летний буддист из Бурятии отправился в паломничество на велосипеде

Настоятель дацана Балдан Базаров проедется по святыням буддизма России за 60 дней



Настоятель Кыренского дацана в Тункинском районе Балдан Базаров направился в паломничество на велосипеде по Святыням Буддизма нашей страны - на родины 21 Пандито Хамбо Лам России. Как сообщают в соцсетях Сангхи, лама намерен поклониться 21 ступам Хамбо лам, которые установлены на их родинах.



На паломничество настоятель из Тункинского района решился в связи со своим 60-летием. Путешествие он планирует завершить за 60 дней – в срок до праздника посвящённого XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, который пройдёт 10 сентября 2021 года в Иволгинском дацане. Следить за его путешествием можно на его странице в Фейсбуке.



Первым местом откуда он начал свой путь это Родина первого и второго главы Буддистов России – Дамбы Даржа Заяева и Содномпила Хэтырхеева.



- В первый день он достиг первого официального дацана России - дацана «Балдан Брэйбун» , где переночевал. На следующий день он направился в Джидинский район. После направился в Селенгинский, и после направится в Иволгинский, Заигравский и Еравнинский районы и затем в Забайкальский край,- рассказали в Сангхе.



На каждой родине его будут встречать настоятели и ламы дацанов.



»Базаров Балдан-лама на своё 60-летие хочет испытать истинное счастье в океане страдания!» - написал на своей странице на Фейсбук XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.





фото: со страницы Настоятель Кыренского дацана в Тункинском районе Балдан Базаров направился в паломничество на велосипеде по Святыням Буддизма нашей страны - на родины 21 Пандито Хамбо Лам России. Как сообщают в соцсетях Сангхи, лама намерен поклониться 21 ступам Хамбо лам, которые установлены на их родинах.На паломничество настоятель из Тункинского района решился в связи со своим 60-летием. Путешествие он планирует завершить за 60 дней – в срок до праздника посвящённого XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, который пройдёт 10 сентября 2021 года в Иволгинском дацане. Следить за его путешествием можно на его странице в Фейсбуке.Первым местом откуда он начал свой путь это Родина первого и второго главы Буддистов России – Дамбы Даржа Заяева и Содномпила Хэтырхеева.- В первый день он достиг первого официального дацана России - дацана «Балдан Брэйбун» , где переночевал. На следующий день он направился в Джидинский район. После направился в Селенгинский, и после направится в Иволгинский, Заигравский и Еравнинский районы и затем в Забайкальский край,- рассказали в Сангхе.На каждой родине его будут встречать настоятели и ламы дацанов.»Базаров Балдан-лама на своё 60-летие хочет испытать истинное счастье в океане страдания!» - написал на своей странице на Фейсбук XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.фото: со страницы Сангхи

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