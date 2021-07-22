В Улан-Удэ появится туалет в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой»

Также там уберут «дизайнерские» урны и развернут скамейки





Мэр Улан-Удэ в рамках рабочей поездки по городу проверил сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» и «Сквер на Ткацкой».

По словам мэра, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» решено заменить урны с дизайном из дерева на чугунные «урны-качели» и закрыть опалубку вблизи композиции «Черный тюльпан». Четыре скамейки, стоящие вдоль улицы Бабушкина, развернут, что позволит горожанам любоваться обновленным сквером, а не видом на проезжую часть.





«Работы по замене урн и переустановке лавочек будут выполнены силами МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха». Сейчас готовят сметную документацию. Опалубка уже приведена в надлежащее состояние - засыпана черноземом», - отметил мэр.







«Для сквера в этом году решено построить здание административно-хозяйственной части. В нем будет располагаться и туалет для посетителей парка», рассказал Шутенков.







В сквере на Ткацкой из-за переноса пешеходного перехода на улице Зои Космодемьянской горожане стали срезать путь по зелёной зоне сквера и протоптали тропинку. Сейчас ее облагородили плиткой для удобства прохожих.





«Без замечаний не обошлось. Некоторые уже исправили. Другие на стадии проработки», - сообщил Игорь Шутенков.Также градоначальник сообщил и весьма радостную новость – в сквере появится общественный туалет.Фото: мэрия Улан-Удэ