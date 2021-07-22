Вернувшиеся из-за границы жители Бурятии пополнили бюджет на полмиллиона рублей

Граждан штрафуют за не сдачу тестов на ковид





В Бурятии продолжают штрафовать граждан, вернувшихся из-за рубежа и не сдавших тесты на коронавирусную инфекцию. Как сообщили в республиканском Роспотребнадзоре, с 12 по 16 июля судами рассмотрены 6 административных дел в отношении граждан, прибывших из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Армении и Бангладеш. Общая сумма вынесенных штрафов составила 90 тыс. рублей.

Всего с 1 января этого года составлено 115 протоколов на жителей Бурятии, вернувшихся из-за рубежа. Они оштрафованы на общую сумму 510 тыс. рублей. На рассмотрении находится еще 67 протоколов.Напомним, вернувшиеся из-за границы граждане России в течение трех календарных дней должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Для тех, кто уже прошел вакцинацию в течение последних 12 месяцев или переболел коронавирусом в последние 6 месяцев, ПЦР-тестирование не требуется.Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг. Для этого надо заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации».За невыполнение данных требований нарушителям грозят штрафы по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ в размере от 15 до 40 тысяч рублей.Фото: «Номер один»