22.07.2021
Жалобы жителей Бурятии на плохие дороги дошли до Генпрокуратуры

Жалобы жителей Бурятии на плохие дороги дошли до Генпрокуратуры

Надзорное ведомство уже поручило провести проверки

19 июля представитель управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Елена Григорьева провела личный прием жителей Бурятии. В мероприятии также участвовали прокурор республики Галина Ковалёва, руководители органов власти и местного самоуправления, представители правоохранительных органов.

Заявители обратились с жалобами о нарушении жилищных прав, прав предпринимателей на получение мер господдержки. Часть жалоб касалась неудовлетворительной работы органов местного самоуправления и правоохраны. Всего поступило 10 обращений, сообщили в республиканской прокуратуре.

Так, житель Поселья пожаловался на плохое состояние дорог, в результате чего затруднено транспортное сообщение с Улан-Удэ. На ненадлежащее содержание автодороги в селе Исток обратил внимание и житель Прибайкальского района.

Отсутствие водоснабжения на трех улицах в поселке Максимиха Баргузинского района также стало основанием для обращения местного жителя на личный прием.

Супружеская пара из Улан-Удэ пожаловалась на бездействие правоохранительных органов при проверке заявления по факту мошенничества с земельным участком.

Инвалид, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, просил защитить его нарушенные жилищные права и содействовать в предоставлении жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке.

По каждому заявлению представитель Генпрокуратуры России дала поручения об организации проверок. Их результаты поставлены на контроль.

Фото: прокуратура Бурятии

прокуратура


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