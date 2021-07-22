В кинотеатры Бурятии пустят только вакцинированных зрителей

Им надо будет предъявить сертификат с QR-кодом



22 июля на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции определен объём ограничительных мероприятий, который продолжит действовать, а также условия возобновления работы закрытых организаций. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, театры и кинотеатры откроются для зрителей при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей вместимости объекта и наличия у взрослых посетителей сертификата о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом.



Возобновят работу организации культурно-досугового типа, за исключением оказания концертно-зрелищных услуг частными организациями.



Также возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек и строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.



До 31 августа включительно продлен режим самоизоляции для людей, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, перевод на дистанционную работу необходимо осуществлять по согласованию с работодателем.



До 8 августа включительно приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в ночных клубах, детских игровых комнатах, игровых зонах, иных развлекательных и досуговых заведениях.



Приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.



Фудкорты, размещенные в торговых центрах будут работать только на вынос и доставку заказов.



Также до 8 августа остаются закрытыми компьютерные клубы.



Дети в возрасте до 14 лет включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.



Сохраняются требования по социальному дистанцированию и масочному режиму, обеспечению особого дезинфекционного режима в организациях.



Фото: pixabay.com

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