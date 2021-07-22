Тункинский нацпарк получил грант WWF на поиски снежного барса

Более 800 тысяч рублей пойдут на покупку лошадей и конной амуниции для горных экспедиций



Национальный парк «Тункинский» получил грант Всемирного фонда дикой природы на сумму более 820 тысяч рублей на приобретение специально обученных лошадей, конной амуниции и фотоловушек для экспедиций по изучению снежного барса, сообщили в пресс-службе резервата.



Тункинский нацпарк сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы с 2015 года. В этом году директор парка Алдар Доржиев и руководитель Алтае-Саянского отделения WWF Наталья Трофимова подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения снежного барса и среды его обитания. С участием экспертов WWF проводятся совместные мероприятия по мониторингу и изучению снежного барса.



«Экспедиции длятся по несколько недель и проходят в труднодоступной горной местности, где находится ареал обитания снежного барса. Приходится на себе нести и оборудование, и провизию и другие необходимые вещи. Потребность в конном сопровождении встает остро. Поэтому после очередной экспедиции решил подать заявку на приобретение лошадей и амуниции к ним. Благодарю WWF за сотрудничество и помощь», - сказал Максим Ткачев, государственный инспектор парка, старший группы «Ирбис».







Снежный барс – самая малоизученная кошка в мире. Во всех странах ареала - Афганистане, Бутане, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Китае, Монголии, Непале, Пакистане, Российской Федерации, Таджикистане и Узбекистане - снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красные книги стран ареала, а также находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). В России находится незначительная часть ареала ирбиса, и лишь несколько устойчивых группировок в горах Алтае-Саянского экорегиона.



Общая численность вида – от 4 до 7 тысяч особей. Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, пожары, уничтожающие места обитания, неблагоприятные погодные условия. По предварительным подсчетам, популяция ирбиса на территории России сейчас составляет 50-60 особей, при этом ареал зверя сильно фрагментирован. Одним из регионов ареала является Бурятия.



Полномасштабный учет численности и состояния популяции снежного барса в России стартовал в 2020 году в середине февраля. В Бурятии результаты экспедиции показывают — на хребте Восточный Саян зафиксированы следы как минимум двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей. Работы еще продолжаются, пока это лишь промежуточные данные. Ранее, в конце 2019 года, WWF России подтвердило постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии: семи взрослых и одного котенка. Малыша самки Кучерявая ученые назвали Гагарин, потому что впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года, в День космонавтики.



Фото: mnr.gov.ru Национальный парк «Тункинский» получил грант Всемирного фонда дикой природы на сумму более 820 тысяч рублей на приобретение специально обученных лошадей, конной амуниции и фотоловушек для экспедиций по изучению снежного барса, сообщили в пресс-службе резервата.Тункинский нацпарк сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы с 2015 года. В этом году директор парка Алдар Доржиев и руководитель Алтае-Саянского отделения WWF Наталья Трофимова подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения снежного барса и среды его обитания. С участием экспертов WWF проводятся совместные мероприятия по мониторингу и изучению снежного барса.«Экспедиции длятся по несколько недель и проходят в труднодоступной горной местности, где находится ареал обитания снежного барса. Приходится на себе нести и оборудование, и провизию и другие необходимые вещи. Потребность в конном сопровождении встает остро. Поэтому после очередной экспедиции решил подать заявку на приобретение лошадей и амуниции к ним. Благодарю WWF за сотрудничество и помощь», - сказал Максим Ткачев, государственный инспектор парка, старший группы «Ирбис». Как сообщал «Номер один», Бурятия вошла в число 1 3 ключевых территорий мониторинга снежного барса. Цель мониторинга - выработка практических мер по долговременному сохранению редкой редкого зверя.Снежный барс – самая малоизученная кошка в мире. Во всех странах ареала - Афганистане, Бутане, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Китае, Монголии, Непале, Пакистане, Российской Федерации, Таджикистане и Узбекистане - снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида. Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красные книги стран ареала, а также находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). В России находится незначительная часть ареала ирбиса, и лишь несколько устойчивых группировок в горах Алтае-Саянского экорегиона.Общая численность вида – от 4 до 7 тысяч особей. Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, пожары, уничтожающие места обитания, неблагоприятные погодные условия. По предварительным подсчетам, популяция ирбиса на территории России сейчас составляет 50-60 особей, при этом ареал зверя сильно фрагментирован. Одним из регионов ареала является Бурятия.Полномасштабный учет численности и состояния популяции снежного барса в России стартовал в 2020 году в середине февраля. В Бурятии результаты экспедиции показывают — на хребте Восточный Саян зафиксированы следы как минимум двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей. Работы еще продолжаются, пока это лишь промежуточные данные. Ранее, в конце 2019 года, WWF России подтвердило постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии: семи взрослых и одного котенка. Малыша самки Кучерявая ученые назвали Гагарин, потому что впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года, в День космонавтики.Фото: mnr.gov.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.