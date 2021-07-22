В Бурятии медведи обнаглели из-за нестабильной работы «Экоальянса»

Посетителей заповедников просят не оставлять мусор
Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин в социальных сетях обратился к посетителям Забайкальского парка с просьбой избавляться от мусора, который остается после их отдыха. Это необходимо для того, чтобы «разгрузить» местные мусорные баки, которые облюбовали бурые обитатели леса.
- Помните, что национальный парк - это место обитания диких животных. Пищевые отходы старайтесь сжигать или вывозить. В последнее время мусорные баки стал объектами «обожания» медведей, численность которых постоянно растет. Нестабильная работа регионального оператора приводит к переполнению «мусорных площадок", а это в свою очередь привлекает зверей, - высказался директор.
Как отметил Михаил Овдин, медведи разрушают инфраструктуру и «рвут профлист как бумагу», пугают посетителей и постепенно теряют страх перед человеком, что может привести к печальным последствиям.
- Не бросайте пищевые отходы и ваш отдых будет комфортным и безопасным! – сообщил руководитель.
фото: со страницы Михаила Овдина
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.