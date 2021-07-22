В Бурятии медведи обнаглели из-за нестабильной работы «Экоальянса»

Посетителей заповедников просят не оставлять мусор

Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин в социальных сетях обратился к посетителям Забайкальского парка с просьбой избавляться от мусора, который остается после их отдыха. Это необходимо для того, чтобы «разгрузить» местные мусорные баки, которые облюбовали бурые обитатели леса.- Помните, что национальный парк - это место обитания диких животных. Пищевые отходы старайтесь сжигать или вывозить. В последнее время мусорные баки стал объектами «обожания» медведей, численность которых постоянно растет. Нестабильная работа регионального оператора приводит к переполнению «мусорных площадок", а это в свою очередь привлекает зверей, - высказался директор.Как отметил Михаил Овдин, медведи разрушают инфраструктуру и «рвут профлист как бумагу», пугают посетителей и постепенно теряют страх перед человеком, что может привести к печальным последствиям.- Не бросайте пищевые отходы и ваш отдых будет комфортным и безопасным! – сообщил руководитель.фото: со страницы Михаила Овдина