Жительница Улан-Удэ, обвиняемая в истязании приемных детей, взята под стражу

Потерпевшие дети изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр

Следствие продолжается. Как информировал «Номер один» , расследование дела взято на контроль центральным аппаратом СК России. Потерпевшие дети изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр.









В Улан-Удэ 39-летняя женщина, обвиняемая в «истязании заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного» и «умышленном причинении легкого вреда здоровью», взята судом под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 13 июля вечером обвиняемая не смогла найти дома градусник и решила, что его потеряли приемные дети. Она взяла кухонный нож и в наказание нанесла им удар восьмилетней девочке по кисти, причинив ребенку резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. После этого женщина пыталась остановить кровь, но не смогла и отвезла ребенка в больницу, где во время осмотра врачом на теле потерпевшей также обнаружены ссадины и кровоподтеки.Помимо этого, по данным следствия, обвиняемая в наказание за другую незначительную провинность заставила шестилетнюю сестру потерпевшей девочки держать руки над зажженной зажигалкой и причинила ей ожоги обеих ладоней.Фото и видео: buryatia.sledcom.ru